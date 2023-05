Cesena, persone bloccate sui tetti per l'alluvione: intervengono gli elicotteri dei vigili del fuoco

Esondato il fiume Savio a Cesena. Nella zona di via Roversano e via dei Mulini segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua. In atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei vigili del fuoco. Lo comunicano gli stessi vigili del fuoco in azione.