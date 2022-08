Casa di riposo lager a Catania: così anziani e disabili venivano picchiati e insultati

(LaPresse) E' accusata di maltrattamenti nei confronti di anziani o persone con disabilità una donna di 62 anni finita agli arresti domiciliari al termine di un'indagine della Procura di Catania. Si tratta della direttrice di una struttura socio-sanitaria che si trova in un comune dell''hinterland etneo. L'inchiesta parte da una denuncia sporta da un familiare di uno degli ospiti che aveva avuto modo di riscontrare maltrattamenti ai danni di un congiunto a cui era stata diagnosticata una frattura vertebrale. Le investigazioni successive hanno consentito di verificare che la donna, oltre ad aver maltrattato la vittima, avrebbe colpito anche altri anziani con schiaffi e spintoni, ricorrendo anche a ingiurie, umiliazioni gratuite e altre violenze. In un’occasione, documentata con un video diffuso dalla polizia, l'arrestata avrebbe versato ripetutamente dell'acqua in testa a un'anziana ospite della struttura, entrata in cucina per bere, ricoprendola di insulti.