Casa Museo Praz, la direttrice: «Ecco tutti i segreti e le curiosità»

Praz quanti anni ha vissuto qui e quanti oggetti ha raccolto? "Ha vissuto qui dal 1969 all'82, che è la data della sua morte. Prima ha abitato a Firenze, a Palazzo Ricci, fino al 69. Poi si è trasferito qua e c'è stato fino alla sua morte. I pezzi adesso esposti sono circa 700, però ce ne sono altri in deposito. L'inventario completo ammonterà a circa mille oggetti", cosi l'Arch. Francesca Condó Direttore Museo Mario Praz e coordinatore unità organizzariva Allestimenti museali della Direzione generale Musei del MiC.

Curiosità? "Ci sono degli aneddoti che lui racconta anche nel suo libro, la casa della vita, che è una un autobiografia particolare perché lui descrive gli oggetti della sua collezione e la casa. Per esempio questa statua, questo Eros che prende la freccia. Lui racconta che un giorno rientra a casa e trova la sua giovane domestica che bacia la statua. Un episodio divertente. L'altro che lui racconta è legato al ritratto di laurea, che voleva sapere se fosse attribuibile alla scuola del Canova. Lui racconta che andando a vedere una casa nobiliare c'era una collezione dove era contenuta una laurea uguale a questa a quella esposta qui, che però era certamente attribuita al Canova. Vorrebbe vederla, però si ricorda alla fine della visita e purtroppo non può tornare indietro perché è dovuto andare in bagno. Alla fine, purtroppo, per necessità umane è costretto a rinunciare".

Quanto tempo ha speso per raccogliere tutti questi oggetti? In termini economici? "Per raccoglierli tutti la sua intera vita. Poi lui quando passa da palazzo Ricci a Palazzo Primoli, alcune cose le rivende o le lascia e nuove ne acquista. Spendeva in pratica tutto il suo stipendio. Lui era un professore universitario e avendo questa grande passione quasi tutto quello che lui che a lui proveniva da questo lavoro lo impiegava girando per antiquari e comprando le opere che gli interessavano".

Praz perché merita di essere ricordato? "È un importante anglista. Nella prima parte della sua vita, già molto giovane, insegna italiano in Gran Bretagna. Poi, quando torna invece a Roma, insegnerà lingua e letteratura inglese all'università Sapienza. È un saggista, un critico letterario, scrive innumerevoli opere e la sua bibliografia è sterminata: conta 2000 libri tra articoli, riviste e saggi anche molto corposi. Era una persona in grado sicuramente di intersecare diversi campi del sapere".