Carlo Verdone sul set di Vita da Carlo 2: «Da De Sica alla Gerini. Vi divertirete!»

La pioggia torrenziale che si è abbattuta su Roma ha solo reso estremamente più accogliente il set di Vita da Carlo 2, negli Studi Videa. La casa di Carlo Verdone è stata infatti riprodotta con un’attenzione certosina ai dettagli grazie allo scenografo Giuliano Pannuti. «Sono venuti a casa mia a fare le foto quando non c’ero. – racconta scherzando Carlo Verdone – Sul set ho ritrovato tutto, persino la dedica di Vasco Rossi e la mia foto con Troisi». Una «casa grande», dice l’attore e regista «in cui possiamo lavorare con libertà, del resto la commedia è quasi tutta vissuta in casa». Saranno dieci episodi di 30 minuti ciascuno a comporre la seconda stagione di Vita da Carlo, che sarà disponibile su Paramount+. Un cambio di piattaforma che Luigi De Laurentiis spiega indicando la varietà, oggi, del mercato. «Paramount+ ci ha corteggiato bene. – sentenzia il produttore – E quest’anno investirà tanto per lanciare i suoi prodotti. Credo sia la normalità anche cambiare». Foto: Paramount+

LEGGI ANCHE: ‘Honor Society’, Angourie Rice: «Non tutto è come sembra!»