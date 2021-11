Roma, a Caracalla la festa abusiva dei liceali

di Marco Pasqua

L'appuntamento per la festa dei liceali, il "Pnt" party, come era stato chiamato nei volantini virtuali diffusi su Instagram da profili privati, era al ponte della Musica. Ore 22, alcolici forniti a buon prezzo dagli organizzatori. Poi, 48 ore prima dell'appuntamento di sabato sera, il contrordine: location cambiata, si balla a Caracalla, nel cuore di Roma. E così ecco partire la foto di Google Maps, con tanto di link, sempre via Instagram. Ad animare questo sfregio in via delle Terme di Caracalla sono stati alcuni liceali del Visconti. I due dj sono della scuola di piazza del Collegio Romano e sono entrambi minorenni.

(Video Ag.Toiati)