(Agenzia Vista) Firenze, 18 agosto 2021 Un capriolo era rimasto incastrato in una rete di protezione di un terreno agricolo in provincia di Firenze. Salvata dai Vigili del fuoco a San Casciano in Val di Pensa. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it