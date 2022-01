Capodanno, a Roma si danza anche con il cartello "vietato ballare"

La task force messa in campo dalla Prefettura per evitare assembramenti a rischio e vigilare sugli illeciti nella notte di Capodanno non è bastata a scoraggiare feste e balli proibiti. In alcuni casi, anche con centinaia di persone che hanno trasformato i saloni dei ristoranti in piste da ballo. E non è mancata la ressa anche nei luoghi all’aperto tradizionalmente ritrovo della movida: da piazza Trilussa a Campo de’ Fiori, soprattutto a ridosso della mezzanotte, quando molte persone si sono date appuntamento per brindare insieme sotto alle stelle.

