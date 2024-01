Cane anziano precipita nel calanco: risale a fatica con i vigili del fuoco e guarda il suo padrone che lo aspetta

Non è stato facile farlo camminare in salita per riportarlo a casa dopo il volo di 30 metri che il cane anziano aveva fatto proprio a causa della sua età e del suo fisico non più agilissimo. Il bellissimo e dolce meticcio è stato salvato dai vigili del fuoco di Teramo dopo essere scivolato per 30 metri, nella frazione Castrogno del comune capoluogo in Abruzzo. Il cane anziano, con problemi alle articolazioni, era finito in un versante scosceso e non era in grado di risalire da solo. I vigili del fuoco lo hanno raggiunto, scendendo con le corde, e lo hanno recuperato, consegnandolo poi al suo proprietario che abita vicino al calanco. Piano piano il meticcio ha camminato verso il suo padrone che lo aspettava all'inizio del dirupo.