Can Yaman a Fiuggi, l'attore turco incontra gli studenti dell'alberghiero per sensibilizzarli sull'alimentazione: «Nutritevi bene». Fan in delirio

Successo per la tappa a Fiuggi del “Break The Wall Tour” dell'associazione Can Yaman for Children, la no profit che raccoglie fondi per affiancare e supportare in ambito sociosanitario bambini e adolescenti . Teatro pieno, fan in delirio all'esterno dell'istituto alberghiero "Buonarroti" dove il popolare attore ha cucinato insieme allo chef stellato Heinz Beck. Obiettivo della presenza di Can Yaman a Fiuggi oggi è sensibilizzare sul disagio giovanile «Ho imparato da adolescente che nutrirsi bene è importante e per questo dico a voi ragazzi di farlo».

Alla fine foto con le classi partecipanti, i docenti e le autorità presenti prima di spostarsi nel vicino alberghiero per lo show cooking e il pranzo.