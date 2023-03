Camilla, fuoriprogramma a Westminster, rischia di perdere il cappello e scherza: «Ho bisogno di un drink»

Durante la visita annuale a Westminster Abbey, la regina consorte Camilla Parker Bowles ha dovuto affrontare il vento che rischiava di farle perdere il cappello, abbinato al cappotto blu elettrico che ha deciso di indossare per l'occasione. Una volta all'interno dell'abbazia, Camilla si è unita alla famiglia reale e un esperto nel leggere il labiale ha rivelato che il principe William ha chiesto alla matrigna se il cappello le fosse quasi volato via. Camilla ha riso e ha detto che anche Kate Middleton aveva avuto lo stesso problema. Mentre i membri della famiglia reale conversavano, il re è intervenuto per farli sedere. In seguito, re Carlo III ha commentato ironicamente sulla situazione e Camilla ha risposto di aver "bisogno di un drink". Un'affermazione non proprio regale, considerando la sua posizione.

