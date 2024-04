California, cavallo intrappolato in un fiume: lo spettacolare salvataggio con l'elicottero

(LaPresse) Un cavallo è stato salvato grazie a un elicottero dei vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato dal fiume Santa Ana, in California, in una zona rurale a est di Los Angeles, a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. L'animale era esausto ma per soccorrerlo è stato necessario prima sederlo, quindi imbragarlo per rendere possibile il trasporto aereo. Dopo il salvataggio il cavallo è stato trasferito alla vicina stazione dei vigili del fuoco della contea di Riverside per un'ulteriore valutazione da parte di un veterinario, che ne ha constato le buone condizioni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE