Caldo record: la "Sala refrigerata" della protezione civile a Frosinone

Caldo da livello rosso a Frosinone, con una temperatura percepita di 40 gradi. E' proprio per questo indicatore che il capoluogo ciociaro è stato inserito dal Ministero della Salute nelle 27 città più a rischio. Tre giorni di fuoco dicono i bollettini in base ai quali sono stati allertati tutti i servizi sanitari e sociali. La Protezione Civile di Frosinone ha allestito una sala refrigerata a temperatura costante di 23 gradi centigradi nella sede di piazzale Europa.

«E' a disposizione delle persone che non hanno possibilità di difendersi dall'ondata di calore – spiega Massimiliano Potenti, cordinatore della Protezione Civile di Frosinone - In caso di malori leggeri siamo pronti ad assisterle fornendo ristoro con bevande fresche e zuccherate, in caso di situazioni più serie contattiamo la Croce Rossa». Un equipaggio del Comitato di Frosinone della Croce Rossa, composto da autista, soccorritore e medico, è pronto ad intervenire nell’arco delle 24 ore.