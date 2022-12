Cadavere trovato in una struttura in abbandono a Montesilvano

Cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato questa mattina all'Acquadiscosplash di Montesilvano, in provincia di Pescara, un ex centro ludico con piscina, oggi in completo abbandono. L'uomo o la donna - lo stato del corpo non permette neanche questo tipi di identificazione - è stato trovato sotto un tendone in parte crollato. Sul posto i carabinieri, il magistrato e il medico legale. Si sta cercando tra le denunce di scomparsa degli ultimi tempi per cercare di dare un nome alla vittima. (video Massimiliano Schiazza)