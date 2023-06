Bus in scarpata sulla A16, 1 morto e 14 feriti

(LaPresse) Un morto e 14 feriti, di cui tre gravi, nell'incidente all'alba di domenica sulla autostrada A16 Napoli-Canosa che ha visto coinvolti un pullman della Flixbus - partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina - e 5 automobili. Il bus - con a bordo 38 passeggeri - ha urtato uno dei veicoli, che erano fermi dopo un tamponamento, finendo in una scarpata. E' successo all'altezza di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE