(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2021 “Un provvedimento importante per imprese e famiglie. Specialmente per le fasce di reddito basse e per le categorie più fragili. Segnale importante del fatto che nessuno deve restare indietro” così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto per il taglio all’aumento dei costi delle bollette. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev