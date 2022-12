Bollette, Bernabè: «Prepariamoci a un 2023 più pesante». E sul salvataggio tedesco di Uniper: «Caso eclatante»

Bollette e gas - «Quest'anno sono venuti meno 80 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia. L'anno prossimo di gas aggiuntivo non ce ne sarà tanto. Saremo molto fortunati se anche nel 2023 ci saranno le coperture che abbiamo avuto nel 2022. Nel 2023 di metri cubi ne mancheranno 70 miliardi. Come si fa a compensare la mancanza? O aumentando i prezzi o razionando in maniera più incisiva il consumo. Dobbiamo prepararci a un 2023 molto più pesante del 2022». Lo ha detto Franco Bernabè, presidente del consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, durante l'incontro "La recessione che verrà" organizzato da MoltoEconomia, il magazine del gruppo Caltagirone. Bernabè ha parlato anche delle nazionalizzazioni recentemente operate dal governo tedesco, in particolare del caso "Uniper". «È un caso eclatante, c'è stata scarsa trasparenza sulle motivazioni del salvataggio», ha detto Bernabé.

(intervista e video di Stefania Piras e Paolo Caprioli / agenzia Toiati)