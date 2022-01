Bianchi: «Vorrei che no-vax vedessero reparti Covid dell'ospedale pediatrico come ho fatto io»

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 07 gennaio 2022 “Sono andato dai bambini ricoverati al Bambin Gesù di Roma e vorrei che anche tanti di coloro che protestano e rivendicano il loro diritto a non vaccinarsi potessero fare un giro in quegli ospedali, e potessero anche vedere che cosa vuol dire mancanza di solidarietà. Credo che nei momenti più difficili e duri, come quegli che stiamo vivendo, questo passo della Costituzione deve diventare la nostra bandiera: il diritto di avere un diritto è legato al diritto di avere dei doveri. I minorenni non hanno doveri, ma i maggiorenni sì e il primo dovere è la solidarietà nei confronti di chi non può esercitarli, nei confronti dei bambini del reparto Covid del Bambin Gesù. Ci pensino quando innalzano le loro bandiere in nome del diritto individuale. Il diritto individuale si concretizza solo in una democrazia nel diritto degli altri di esercitare il loro diritto”. Le parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto alla celebrazione dei 225 del Tricolore a Reggio Emilia / Facebook Comune Reggio Emilia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev