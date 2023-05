Berlusconi: «Forza Italia religione laica della Libertà, io sarò con voi»

(LaPresse) Video messaggio di Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele, in occasione della seconda e ultima giornata della convention di Forza Italia, a Milano. «In definitiva Forza Italia è per noi come una religione laica, la 'religione della libertà' di cui parlava Benedetto Croce, una religione del cuore e della mente, un impegno verso noi stessi, verso i nostri figli, verso tutti gli italiani. E allora, mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, con entusiasmo, con passione. Nessuno riuscirà a sconfiggerci e vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del loro benessere. Io sarò con voi, con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del 1994, perché il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà. Un forte, forte, forte abbraccio a tutti».