Bando Nuovo Imaie: 300 mila euro per i nuovo cortometraggi

Andrea Miccichè, presidente del Nuovo Imaie, a Cortinametraggio "300 mila euro ogni sei mesi per 3 anni per nuovi corti: già 500 domande".

"Sono arrivate tantissime domande - spiega Miccichè nel quartiere generale di Cortinametraggio -. In tre anni erogheremo 1.8 milioni. Mettiamo paletti nella selezione cercando di incentivare le donne e l'impiego nel cast anche di attori over 60. Pensando alle donne in Italia nelle opere artistiche abbiamo dato che parlano chiaro: nella musica solo il 20 per cento delle opere vede coinvolte donne e nell'audiovisovo siamo molto sotto il 50 per cento".