Terremoto in Siria e Turchia, neonato salvato dai soccorritori dopo 136 ore

Salva dopo 136 ore. Una bambina è stata estratta viva dalle macerie dopo il terremoto in Turchia. Ma non è l'unica a essere stata soccorsa. «Improvvisamente, dopo molte ore, non so quante, abbiamo visto arrivare una luce, ma non sono riuscita a gridare forte perché ero troppo debole» - ha rievocato Rama - «ho sentito la voce di un uomo che diceva che ci avrebbe salvati e di non aver paura». Il video del salvataggio dei tre bambini è stato postato ieri di caschi Bianchi siriani. Accanto ai tre figli in ospedale c'è il loro papà, Mohammed Zuheir Ahmad, che si è salvato perché al momento del terremoto era fuori casa per assistere il padre malato. «Rama non lo sa, ma abbiamo dovuto amputarle un dito», rivela l'uomo, raccontando che gli altri due bambini hanno riportato solo tagli ed escoriazioni. «Ho perso mia moglie, ma sono fortunato ad avere i miei bambini», ha aggiunto.