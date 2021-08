Puglia, la balena e il suo cucciolo sfrecciano accanto alla barca al largo di San Foca

Una balena e il suo cucciolo avvistati da due pescatori al largo di San Foca, marina di Melendugno, in Puglia. Le immagini sono bellissime, catturate da Andrea Baglivi e Dario Tamburello e ritraggono due balene, una madre e un cucciolo della specie “balenottera comune”, che nuotavano qualche miglia a largo della costa Adriatica della penisola salentina. Una videoripresa spettacolare che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ha divulgato i video, "non può non emozionare e la dice lunga sulla salute dei nostri mari, ma anche sulla necessità di massima protezione delle nostre acque e del loro habitat".