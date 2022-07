Bacio saffico tra due attrici in strada a Napoli, la suora s'infuria: «Che fate, è il diavolo». Ma era un set

«Ehi, che fate! È il diavolo, proprio. Il diavolo. Oh, Gesù, Giuseppe e Maria». E si fa il segno della croce. Napoli, Quartieri Spagnoli. Una suora vede due ragazze baciarsi all'angolo di una strada. E parte la filippica. Le divide, si sdegna. Protesta. E già di per sé in molti si chiedono il perché di tanto zelo. Peccato poi che, inoltre, si trattasse solo di un set fotografico. Uno shooting con due attrici. Protagoniste delle effusioni saffiche Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, protagoniste della serie tv "Mare Fuori". Che hanno reagito divertite alla sparata della monaca. Essendo un set fotografico, la scena è stata immortalata ed è diventate virale sui social.