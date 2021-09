Castel di Sangro, turista sbaglia strada e imbocca con l'auto la scalinata

Sembra la scena di un film d'azione con inseguimento mozzafiato, quella vista nella piazza centrale di Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila. Uno stuntman improvvisato scende con l'auto la lunga scalinata che sovrasta piazza Plebiscito, rimessa a nuovo recentemente, per poi andare via come se nulla fosse. Qualcuno, incredulo, riprende la scena con il telefonino e pubblica il video su Facebook: centinaia le condivisioni. Il sindaco Angelo Caruso conferma tutto: «Alla guida pare ci fosse un anziano in vacanza in città». Testo di Sonia Paglia