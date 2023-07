Attivisti bloccano la strada, gli autisti si infuriano: insultati e trascinati via con violenza, il video virale

Il video delle proteste degli attivisti in Germania è diventato virale dopo che gli automobilisti si sono accaniti contro di loro. I blocchi stradali del gruppo Last Generation in varie città tedesche, fra cui Berlino, Lipsia e Dresda, sono contro «la mancanza di pianificazione da parte del governo per affrontare la crisi climatica».

In un ingorgo a seguito di un blocco dell'autostrada 73 a Norimberga - interrotta in tre punti dagli attivisti climatici - un conducente di 31 anni è rimasto ferito dopo che l'auto su cui viaggiava è stata investita dal rimorchio di un camion.

I manifestanti di Last Generation hanno bloccato anche gli aeroporti di Amburgo e Dusseldorf, causando notevoli disagi, durante alcune delle proteste, in gran parte poi rimosse dalla polizia, gli attivisti hanno attaccato le mani all'asfalto.