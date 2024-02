Anziano segregato e maltrattato: arrestati figlia e compagno

(LaPresse) La polizia di Reggio Calabria ha arrestato una 48enne e un uomo di 61 anni, ritenuti responsabili di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre 81enne della donna, affetto da disturbi depressivi. Le attività investigative, svolte dai poliziotti del commissariato di Palmi, hanno preso il via da una notizia carpita dal personale durante lo svolgimento di altri servizi investigativi. Percepita la gravità della situazione, gli agenti hanno posto in essere una serie di verifiche che hanno consentito di accertare che gli arrestati – chiudendolo a chiave – costringevano l'81enne all’interno di una stanza con la finestra bloccata da reti e sbarre. L’anziano veniva segregato all’interno della stanza per lunghi periodi della giornata e lasciato in questa condizione anche in assenza dei due.