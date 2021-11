Volpe, tasso e cerbiatto nel giardino di casa: la “riunione” è da non credere

Sembra l'inizio di una fiaba, eppure è successo davvero: nell'East Sussex, in Inghilterra, una volpe, un tasso e un cerbiatto si sono ritrovati tutti insieme in un giardino. A scoprire la bizzarra riunione, la proprietaria di casa che durante la notte ha sentito dei rumori provenire dall'esterno. Lo spettacolo che si è trovata davanti è da non credere: i tre animali stavano esplorando la zona contemporaneamente. Non è rara la presenza di fauna selvatica in queste zone, una combinazione di questo tipo però è certamente unica nel suo genere.