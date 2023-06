Verona, traffico di cuccioli con allevamento fantasma: 4 indagati

I carabinieri Forestali del Nucleo dei carabinieri Cites di Venezia hanno smantellato un traffico di cuccioli di razza bouledogue francese proveniente dalla Romania, radicatosi in provincia di Verona ma con diramazioni su tutta la Penisola. I cuccioli, arrivati in Italia venivano spacciati dal rivenditore come provenienti da un 'suo' allevamento in Romania. Tutto falso, tanto che l'operazione è stata denominata 'Ghost kennel', 'allevamento di cani fantasma'. Quattro le persone per le quali la procura ha fatto richiesta di rinvio a giudizio. In circa un anno di operatività del gruppo, solo presso le ULSS veterinarie delle 7 province del Veneto (con picco presso la ULSS Scaligera), sono stati iscritti in anagrafe canina e quindi censiti oltre cinquanta cuccioli di bouledogue francese illegalmente entrati in Italia, ma numerosi altri sono risultati iscritti in varie province d’Italia, fino in Umbria, Lazio e Sicilia. (LaPresse)