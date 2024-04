Venezuela, una invasione di meduse preoccupa un villaggio di pescatori

Un insolito fenomeno sta preoccupando il tranquillo villaggio di pescatori della costa tra Choroni e Chuao, in Venezuela . Un'impressionante invasione di meduse nello Stato di Aragua ha letteralmente preso d'assalto le coste del paese quest'anno, influenzando significativamente l'attività di pesca a causa dei cambiamenti climatici. "È come se ci fossero fiori nel mare," commenta Elvis Morillo, un pescatore locale, cercando di descrivere lo spettacolare, ma preoccupante, aumento del numero di meduse che sta mettendo a dura prova la comunità di pescatori venezuelani. Questo evento mette in luce le sfide emergenti legate ai cambiamenti climatici e agli impatti che questi possono avere sugli ecosistemi marini e sulle economie locali.