Il dramma della guerra sta portando immagini terrificanti dall'Ucraina. Tante vite umane spezzate e tanti gli animali che purtroppo sono stati anch'essi coinvolti dalla follia del conflitto. L'invasione russa ha mostrato le conseguenze anche per cani e gatti. Le associazioni ucraine si sono mosse per salvare molti di loro, camminando per chilometri oltre i confini. In questo video pubblicato sui social, si vede una ragazza portare in braccio un gatto mentre suonano le sirene a Kiev.