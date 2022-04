Toronto, al via la vaccinazione anti Covid per gli animali dello zoo

Dal profilo ufficiale dello zoo di Toronto, in Canada, il video della vaccinazione degli animali presenti nella struttura e quelli più a rischio in caso di contagio Covid. Curiosità, la vaccinazione avviene per via "volontari" degli animali: «Molti degli animali presentano volentieri un'area del corpo (come una zampa o la coda) come parte dei loro regolari esercizi di addestramento con i loro fidati custodi, con prelibatezze spesso usate come ricompensa per la loro partecipazione. Una componente chiave di queste sessioni di addestramento è che l'animale ha sempre la possibilità di scegliere se partecipare alla sessione di addestramento o allontanarsi e riprovare un'altra volta. Anche questo non si limita ai soli vaccini! Molti degli animali sono felici di partecipare a regolari radiografie, prelievi di sangue e rifilatura degli zoccoli. Richiede pazienza e dedizione costanti ed è una testimonianza della fiducia che si sviluppa tra gli animali e i loro custodi mentre lavorano insieme ogni giorno»