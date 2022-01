Stati Uniti, uomo ritrova il suo cane disperso: l'incontro è emozionante

Montana, Stati Uniti, questo è il momento emozionante in cui un uomo e il suo cagnolino si sono ritrovati. Roger Jacobs, 68 anni, aveva perso il piccolo Salty pochi giorni prima di Natale. Il cane era sgattaiolato fuori dal cancello di casa e non si era più visto. Le ricerche sono andate avanti per giorni, Roger ormai aveva perso la speranza. Poi la buona notizia da un amico di famiglia: Salty era stato visto nei pressi del fiume Huntley. Roger si è precipitato sul posto: quando ha visto Salty si è gettato a terra tra le lacrime.