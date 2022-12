Stati Uniti, la polizia all'inseguimento di un lama con un elicottero

La polizia ha dovuto usare un elicottero e le telecamere termiche per riuscire a recuperare un lama in fuga. L'inseguimento è avvenuto nella contea di Fairfax, in Virginia. Diversi agenti hanno dato la caccia all'nimale fuggito da un allevamento. Alla fine tre poliziotti sono riusciti a recuperare il lama senza conseguenze per l'animale (Video Fairfax County Police Department)