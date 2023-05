Spagna, attivisti interrompono la corrida per manifestare contro la violenza sui tori

L'International Vegan Strike Group ha manifestato in Spagna contro la violenza sugli animali. Ecco il video girato in un paese a nord di Madrid dove si vedono gli attivisti interrompere la corrida. Questo il messaggio che spiega i motivi dell'azione: "L'International Vegan Strike Group interrompe la corrida per attirare l'attenzione sulla sofferenza dei tori. Il 2 maggio 2023, due attivisti dell'International Vegan Strike Group sono saltati nell'arena della corrida per protestare contro l'estrema sofferenza dei tori. Questa corrida si è svolta in un piccolo villaggio a nord di Madrid. La belga Christina e l'olandese Peter Jansen, fondatore dell'organizzazione per i diritti degli animali e noto anche come Vegan Streaker, sono saltati nell'arena con testi anti-sofferenza animale scritti sulla parte superiore del corpo, subito dopo che il toro è stato pugnalato a morte tra un fragoroso applauso dal pubblico. In questo modo l'attenzione viene spostata dal trionfo del torero alla sofferenza del toro. Le azioni del Vegan Strike Group internazionale sono efficaci. Con gli sforzi di pochi volontari, gli attivisti attirano l'attenzione di migliaia di spettatori e dei media per il loro messaggio. Gli attivisti dell'organizzazione per i diritti degli animali hanno precedentemente interrotto sessantasei spettacoli di corride. La maggior parte delle azioni si è svolta in Spagna, ma negli ultimi anni ci sono state anche azioni in Portogallo, Messico e nel sud della Francia. L'immagine della corrida si sta deteriorando da anni. I giornali non pubblicano più annunci e/o resoconti di corride nella loro sezione "cultura" e le organizzazioni di corride sono in difficoltà finanziarie. Soprattutto dopo la pandemia, è difficile organizzare di nuovo questa sanguinosa festa".