Riccione, cagnolino incastrato in cancello: i vigili del fuoco lo liberano

(LaPresse) Era rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello a Riccione. Un cagnolino, spaventatissimo, è stato liberato dai vigili del fuoco. I salvatori del cucciolo si sono serviti di un divaricatore idraulico con una forza in apertura di 29 mila kg e una pressione di esercizio di 700 bar.