Al via POP – Pony&OncologiaPediatrica - Cavalli e pony per l’umanizzazione della cura ospedaliera. Il progetto di collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Equestri – FISE e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS taglia il nastro della sua partenza ufficiale nel piazzale antistante il Policlinico Gemelli. Allestita per l’occasione una piccola area verde, un circuito didattico con i pony per i bambini ricoverati e le loro famiglie.