Orso entra in auto e si "accomoda" sul sedile del passeggero

Una donna è rimasta sconvolta nel vedere un orso nero aprire la sua auto e salire sul sedile del passeggero. Annalyn Chia, 29 anni, era in vacanza con gli amici nei Great Smoky Mountains a Townsend, Tennessee, USA, quando ha visto l'orso cercare di entrare nella sua auto. Il video mostra l'animale sporgere la testa dall'auto mentre Annalyn dice al suo amico di "prendere pentole e padelle" per spaventarlo. Annalyn, che lavora come assistente esecutiva a Chicago, Illinois, USA, ha dichiarato: "Poco dopo essere arrivati nella nostra cabina Airbnb, diversi di noi hanno visto l'orso tentare di aprire la porta della macchina nera prima di passare alla mia auto, che era sbloccata, e procedere a salire sul lato passeggero del veicolo. L'orso è infine andato via dopo che abbiamo attivato l'allarme dell'auto"