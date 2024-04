Non abbiamo capito nulla sull'evoluzione degli uccelli

EMBED





Una sezione "congelata" del DNA ha ingannato gli scienziati sull'evoluzione degli uccelli, rivelando una storia completamente diversa! Ecco i risultati sorprendenti di due studi pubblicati sulle riviste "Proceedings of the National Academy of Sciences" e "Nature", che sfidano le nostre precedenti conoscenze sull'albero genealogico degli uccelli. Dall'analisi di centinaia di specie fino alla scoperta di un legame mancante nel loro DNA, nel cuore di una rivoluzione scientifica che riscrive la storia evolutiva degli uccelli sulla Terra