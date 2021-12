Le giraffe morte in Kenya a causa della siccità

A causa di una grave siccità, sei giraffe sono morte nella Sabuli Wildlife Conservancy a Wajir, in Kenya. Gli animali, privi di forze a causa dell'assenza di cibo e acqua, sono rimasti intrappolati nel fango mentre cercavano di abbeverarsi da una pozza. Gli addetti al parco hanno spostato i corpi degli animali per evitare la contaminazione delle acque. Come riporta la BBC, le condizioni di siccità in Kenya sono così gravi che sono centinaia gli animali selvatici che muoiono. E gli agricoltori hannoo registrato perdite fino al 70% del loro bestiame.