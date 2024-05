La Colombia mette al bando la Corrida in tutto il paese

Un voto storico, la Colombia ha messo al bando in tutto il paese la Corrida con i tori. Con 93 voti favorevoli e 2 contrari, la Camera dei Rappresentanti ha dato il sì definitivo al progetto, che vieta anche altri tipi di "intrattenimento crudele con animali", come il rejoneo (la corrida che si fa a cavallo). I deputati hanno festeggiato dentro e fuori dall aula. Ora il testo approvato alla Camera deve essere allineato a quello approvato al Senato, in modo che passi poi alla definitiva approvazione presidenziale. Si prevede che entrambe siano procedure semplici.

La nuova legge dà al governo un periodo di tre anni per offrire alternative economiche alle persone che lavorano nelle corride. Il controverso ma popolare passatempo attira migliaia di spettatori ogni anno. Il divieto dunque entrerà in vigore nel 2027.