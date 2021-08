Rupert Kirkwood esce spesso in kayak con la speranza di avvistare qualche animale marino ma questa volta è stato davvero un evento speciale. L’uomo, infatti, è abituato a incontrare delfini e altre creature di taglia media e non si aspettava di trovarsi di fronte a una gigantesca balena di quasi dieci metri. Le balene non sono rare al largo della costa della Cornovaglia ma l’incontro ravvicinato ha comunque impressionato l’avventuroso Rupert.