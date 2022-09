Florida, Godzilla "bussa" alla finestra di casa: ecco cosa è successo

Florida, Stati Uniti. Un uomo è rimasto molto colpito dall'ospite inatteso che ha bussato alla sua finestra. Le immagini sono incredibili: una lucertola gigante ha tentato di entrare dentro casa sua. Frank Crowder, il proprietario di casa, ha paragonato l'animale a Godzilla. Si tratterebbe di un varano, ma secondo gli esperti l'enorme rettile non appartiene alle specie che di solito si trovano in Florida. Spesso in questi casi si tratta di animali domestici che una volta diventati troppo grandi vengono liberati in natura.

Pastore tedesco trafitto da una freccia perché «abbaia troppo»: Asia è gravissima, rischia la vita