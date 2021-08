«Sono in vacanza in Sicilia e ho trovato un cane da solo che mi sembra abbia bisogno di aiuto». «Sono in autostrada e ho visto un cane ma non sono riuscito a fermarmi». «Ho trovato un cane in difficoltà, mi sono fermata ma non posso portarlo con me». Sono solo alcuni esempi delle numerose segnalazioni e chiamate che L’Ente Nazionale Protezione Animali sta ricevendo in questi giorni. Ecco quindi un piccolo video vademecum per non farsi trovare impreparati. (LaPresse)