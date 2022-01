Cile, vaccinati 10 animali di uno zoo: è la prima volta in America latina

Lo zoo di una cittadina cilena ha vaccinato contro il coronavirus dieci animali, tra cui nove felini, nel primo esperimento di questo genere in tutta l'America Latina. Hanno ricevuto uno speciale siero nello zoo di Buin, un piccolo Comune alle porte di Santiago, una tigre del Bengala di tre anni di nome Charly, un orangutango 26enne di nome Sandai, insieme a tre leoni, altre due tigri e tre puma.

I felini e l'orangutango sono stati scelti per questa campagna vaccinale sperimentale poichè appartengono a specie considerate ad alto rischio di contrarre il Covid: tutti hanno ricevuto ieri la seconda dose di un vaccino sviluppato appositamente per gli animali e non ancora in commercio. La prima dose era stata somministrata loro il 13 dicembre scorso. Finora hanno contratto il virus decine di animali in zoo sparsi per il mondo: dai leoni a Singapore, agli ippopotami in Belgio, ai gorilla negli Stati Uniti. E proprio numerosi zoo negli Usa hanno annunciato campagne di vaccinazione per i propri ospiti.