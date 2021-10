Intervento dei Vigili del fuoco in provincia di Padova per salvare una cavalla caduta in un canale di scolo insieme alla sua giovane fantina. L’animale, rimasto ferito ad una zampa posteriore è stato preso in cura da un veterinario, mentre la giovane amazzone, anche lei ferita ad una gamba, è ricorsa autonomamente alle cure ospedaliere.

Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it