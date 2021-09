Cani e cavalli insieme per un progetto sociale: è il più grande raduno d'Italia

Torna per la VII edizione l’atteso appuntamento dedicato ai bambini, alle famiglie e alle competizioni di equitazione: allo Sporting Club Monterosa Novara, “Cavalli... e non solo” il più grande raduno di animali domestici d’Italia. Diverse aree saranno dedicate alle dimostrazioni di Dog Agility, Pet Therapy e Educazione Cinofila. Tra le novità di questa speciale edizione 2021, torna l’esposizione Cinofila Europea (cani con e senza pedigree) a cura della I.C.B.D. Club Italiano Cani di Razza Delegazione Nord Italia di Loredana Vella e Salvatore Virzì. Il momento più atteso per i tanti bambini, che hanno composto l’indiscutibile giuria, è con l’elezione “MODEL PET”, tanti amici a 4zampe protagonisti in passerella per catturare con simpatia e gioiosità l’attenzione dei più piccoli.

ll Presidente dello Sporting Club Monterosa, Notaio Claudio Limontini, esprime la felicità di “ripartire con le iniziative pubbliche al Monterosa. E’ un segnale importante di ottimismo e di rilancio di cui il morale del Paese ha assolutamente bisogno. Un modo per fare festa insieme a quelli che da sempre sono i principali amici dell’uomo, amici che ci siamo trovati vicino in questi mesi di solitudine e mancanza di relazioni sociali. Abbiamo sicuramente tutti potuto valutare l’importanza della loro presenza e vogliamo con queste iniziative dargli valore affinché la sensibilità verso il mondo degli animali cresca e non venga accantonata dalla frenesia della vita moderna”.

Una giornata che come di consueto avrà al centro delle sue attività anche il grande sport equestre. La parte sportiva con il Concorso di Completo, la cui caratteristica è quella che ogni binomio, Cavaliere e cavallo, ha l’obbligo di competere in tutte le discipline equestri, cioè salto ostacoli, dressage e cross. Quest’ultima, la più spettacolare, offre la possibilità di vivere grandi emozioni immersi nella natura, poiché riproduce tutti gli elementi che cavallo e cavaliere trovano in campagna come ostacoli naturali quali laghetti, tronchi d’albero, siepi, etc.. Durante le competizioni equestri saranno assegnati: Come per tutti gli importanti appuntamenti dello Sporting Club Monterosa Novara, anche questa edizione di Cavalli e…non solo punta l’attenzione sugli aspetti sociali: unire sport e solidarietà. Il ricavato delle offerte della giornata sarà destinato al progetto “borsa della spesa” dedicato alle famiglie in difficoltà.