Stati Uniti, uomo si tuffa nel lago ghiacciato per salvare un cane

Un uomo si è tuffato in un lago ghiacciato per salvare un cane rimasto intrappolato. E' successo a Sloan Lake in Colorado, Stati Uniti, dove alcune persone hanno ripreso il momento in cui Jason Skidgel, questo il nome del salvatore, si è tuffato in acqua per salvare il cane. L'husky stava inseguendo alcune oche quando il ghiaccio si è rotto facendolo cadere in acqua. L'uomo, che non è il proprietario dell'animale, non ha esitato un attimo e si è tuffato per compiere un gesto apprezzato da tutto il mondo dei social che ha condiviso il video migliaia di volte.