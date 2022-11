Cane intrappolato sottoterra rischia la vita, pompieri lo salvano

Arizona, Stati Uniti. Un cane rimasto intrappolato in un canale di scolo è stato salvato dai Vigili del fuoco. Il piccolo, rimasto incastrato nel canale sotterraneo, era terrorizzato. Per tirarlo fuori i pompieri hanno creato una profonda buca scavando tra roccia e terra. Grazie al loro intervento e al duro lavoro di squadra, il cucciolo è stato portato in salvo: ecco le immagini del salvataggio.