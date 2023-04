Argentina, troppi turisti in spiaggia: due leoni marini trasferiti in un'altra più tranquilla

Due giovani leoni marini apparsi in diverse località del Partido de la Costa, in ARgentina, sono stati trasferiti in una spiaggia più tranquilla a causa dell'alta presenza di turisti. L'intervento dell'associazione "Mundo Marino" ha consentito agli animali di vivere con più tranquillità in questa particolare fase della stagione.