Abbandona due gattini in un parcheggio, denunciata

Una donna è stata oggetto di un'azione di denuncia da parte dei carabinieri forestali di Carpineti, una località situata sull'Appennino di Reggio Emilia , in seguito all'abbandono di due gattini in un'area di parcheggio. L'episodio risale alla metà di agosto, quando la donna ha lasciato i cuccioli di due mesi nell'area di sosta del comune montano; il suo gesto però non è passato inosservato e più persone l'hanno segnalato alle forze di polizia. Subito sono scattate le indagini, grazie alla denuncia formalizzata da un cittadino del posto che ha fornito ulteriori informazioni ai militari. I carabinieri forestali sono così riusciti a identificare l'autrice del gesto, che è stata, reato punito con l'arresto fino a un anno e ammenda da mille a 10mila euro. Nel frattempo i due gattini sono stati recuperati dall'associazione «Aiut Appennin Emilia-Romagna ricerca e soccorso Ets» e adesso si trovano in buone condizioni di salute, dopo essere stati accolti da una volontaria.