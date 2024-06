AND: un connubio tra arte, natura e didattica per educare i giovani alla responsabilità ambientale

Si è conclusa con successo il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la seconda edizione di AND - Arte Natura e Didattica, il progetto ideato dall'artista Ria Lussi e promosso da GWM Group con il supporto di Silver Fir Capital SGR, che ha visto la partecipazione di oltre 140 studenti delle scuole del Municipio IX di Roma. L’iniziativa di divulgazione scientifica si è svolta nel business district eUrban all'Eur Castellaccio e l’evento conclusivo, con l’inaugurazione della mostra “E tu che albero vorresti essere?” ha avuto luogo nel nuovo spazio espositivo della Capitale, La Vaccheria. Il progetto ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani all'importanza della tutela dell'ambiente e della biodiversità, coniugando arte, natura e didattica in un percorso di green education innovativo ed esperienziale. Video via AND